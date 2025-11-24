PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Waffenfund bei Kontrollmaßnahme

Betzdorf (ots)

Im Rahmen von Kontrollen zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf am 23.11.2025 gegen kurz vor 12 zwei Personen, die mit einem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs waren. Im Rahmen der Durchsuchung konnten bei einem 24-jährigen ein Schlagring sowie zwei Einhandmesser aufgefunden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass für den Beschuldigten bereits in der Vergangenheit durch die Waffenbehörde ein Waffenbesitzverbot erlassen wurde. Die Gegenstände wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun ein entsprechendes Strafverfahren geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

