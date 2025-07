POL-NB: Mutmaßlich Falschgeld beim Volksfest aufgetaucht

Waren/Malchow (ots) - Ein 32-jähriger Ukrainer hat am Wochenende die Polizei in Waren und in Malchow beschäftigt. Am Freitagabend rief eine junge Frau in Waren die Polizei, weil der Mann ihre Freundin begrapscht haben soll. Er soll sich psychisch auffällig benehmen. Die Mädels-Gruppe war gegen 19:35 Uhr im Altstadt-Center im Einkaufsmarkt an der Kasse, als der 32-Jährige eine 17-Jährige aus der Gruppe sexuell ...

