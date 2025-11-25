PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: 12-jähriger Beifahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Niederfischbach (ots)

Am 24.11.2025 fuhr eine 41-jährige Toyota-Fahrerin gegen 19:15 Uhr in der Industriestraße auf einen am Fahrbahnrand geparkten PKW eines 39-jährigen auf. Durch den Unfall wurde der geparkte PKW einige Meter nach vorne geschoben, und kam letztlich auf dem linksseitigen Grünstreifen zum Stehen. Dabei verletzte sich der 12-jährige Beifahrer im unfallverursachenden Fahrzeug leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge wurde derart erheblich beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

