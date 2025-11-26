PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierter 18-jähriger Störenfried landet im Polizeigewahrsam

Betzdorf (ots)

Am 25.11.2025 beschäftigte ein 18-jähriger aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain die Polizei Betzdorf nicht nur einmal, sodass er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste.

Zunächst meldete ein Zeuge gegen 15:15 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen im Bereich der Bahnhofstraße. Dort trafen die Einsatzkräfte einen stark alkoholisierten und unkooperativen 18-jährigen an. Dieser hatte laut Zeugenangaben immer wieder einen 54-jährigen provoziert, indem er diesen gegen dessen Willen am Oberkörper anfasste. Der 54-jährigte wehrte sich daraufhin mit einem Faustschlag in das Gesicht des Heranwachsenden. Aufgrund seines Verhaltens wurde dem 18-jährigen im Anschluss an die Anzeigeaufnahme ein Platzverweis für den innerstädtischen Bereich erteilt.

Etwa eine Stunde später riefen Zeugen die Polizei erneut in den Bereich des Bahnhofs. Der 18-jährige hatte sich offenbar nicht an den Platzverweis gehalten, und einen 13-jährigen Jungen am Kragen gegriffen. Der 54-jährige aus dem ersten Aufeinandertreffen sah dies, und forderte den Heranwachsenden verbal auf, dies zu unterlassen. Der 18-jährige ging daraufhin auf den 54-jährigen los, wogegen dieser sich erneut körperlich zur Wehr setzte, und dem Angreifer einen Tritt verpasste.

Der 18-jährige wurde wegen seines Verhaltens und des missachteten Platzverweises dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Bereitschaftsrichterin bestätigte die Maßnahme bis zum folgenden Morgen.

Gegen den 18-jährigen und der 54-jährigen wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen.

