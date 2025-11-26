Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkoholisierten Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen

Betzdorf (ots)

In der Nacht zum 26.11.2025 stellte eine Streife der PI Betzdorf gegen 01:30 Uhr in der Steinerother Straße einen PKW Audi fest, welcher in deutlichen Schlangenlinie geführt wurde. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle wurden bei dem 30-jährigen Fahrzeugführer starke Anzeichen für Alkoholkonsum festgestellt. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wurde mitsamt des Antrages auf vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis eingeleitet, und an die zuständige Staatsanwaltschaft übersandt.

