FW-OE: Gebäudevollbrand in Attendorn-Biekhofen

Attendorn

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden heute um 00:42 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Feuer 2 - Zimmerbrand" in die Biekhofer Straße nach Attendorn-Biekhofen gerufen.

Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeuges um 00:50 Uhr wurde der Vollbrand eines freistehenden Einfamilienhauses festgestellt. Die schlafenden Bewohner waren zuvor durch Rauchmelder geweckt worden und hatten das Gebäude unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr führte einen umfassenden Außenangriff über mehrere handgeführte Strahlrohre und die Drehleiter durch. Dabei kamen mehrere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Das Einsatzstichwort wurde auf Feuer 3 erhöht und weitere Einsatzkräfte nachgeführt. Als problematisch, aber für den weiteren Verlauf nicht entscheidend, stellte sich zu Beginn die Löschwasserversorgung dar.

Der Brand konnte durch die Kräfte der Löschzüge Attendorn, Ennest und Ebbe nach rund 45 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Zur Unterstützung der Einsatzstellenlogisitik wurde ein Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Atem-/Umweltschutz, der Gerätewagen PSA/Hygiene und die Komponente Licht und Strom des Löschzuges Repetal nachalarmiert.

Das DRK Attendorn stellte den medizinischen Eigenschutz für die eingesetzten Kräfte mit einem RTW sicher und versorgte die Einsatzkräfte mit Kalt- und Heißgetränken. Ein Feuerwehrmann zog sich bei den Löscharbeiten eine Handverletzung zu. Ein Fachberater des THW war zur Beratung der Einsatzleitung bzgl. der Standsicherheit des Gebäudes vor Ort.

Die umfangreichen Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden hin. Trotz des schnellen und umfassenden Eingreifens der Feuerwehr war ein Totalverlust des Gebäudes bereits zum Zeitpunkt des Eintreffens nicht mehr zu verhindern.

Kräfte des Löschzuges Ihnetal stellten für die Dauer des Einsatzes am Feuerwehrhaus Attendorn den Grundschutz für die Ausrückebereiche Attendorn, Ennest, Ebbe und Ihnetal sicher.

