Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung auf Schulgelände
Altenkirchen (ots)
In der Zeit von Dienstag, 25.11.2025, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 26.11.2025, 06.00 Uhr, kam es auf dem Gelände des Schulzentrums Altenkirchen, Glockenspitze, zu Sachbeschädigungen. Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe und ein Schild beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
