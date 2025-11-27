PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung auf Schulgelände

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 25.11.2025, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 26.11.2025, 06.00 Uhr, kam es auf dem Gelände des Schulzentrums Altenkirchen, Glockenspitze, zu Sachbeschädigungen. Hierbei wurden durch bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe und ein Schild beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
  • 27.11.2025 – 03:34

    POL-PDNR: Unfallflucht auf dem Mitfahrerparkplatz

    Willroth (ots) - Am 26.11.2025 kam es in der Zeit von 15:00 - 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Mitfahrerparkplatz in Willroth im Bereich des Amselwegs. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 13:57

    POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Cannabis-Einfluss

    Rosenheim (Landkreis Altenkirchen) (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der PI Betzdorf am 26.11.2025 gegen 12:00 Uhr in der Naurother Straßer bei 35-jährigen VW-Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen fest. Der Mann räumte den Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Jan Hansonis Telefon: ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 13:52

    POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Niederfischbach (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen, 26.11.2025, ereignete sich gegen 08:38 Uhr auf der L 280 zwischen Oberasdorf und Niederfischbach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurde. Ein 63-jähriger fuhr zuvor mit einem Nissen aus Niederfischbach kommend in Richtung Oberasdorf, als ihm im Kurvenbereich auf seinem Fahrstreifen ein bislang unbekannter PKW-Fahrer entgegenkam, ...

    mehr
