Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht auf dem Mitfahrerparkplatz

Willroth (ots)

Am 26.11.2025 kam es in der Zeit von 15:00 - 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Mitfahrerparkplatz in Willroth im Bereich des Amselwegs. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

