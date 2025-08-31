Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung Polizeikommissariat Peine vom 31.08.2025

Peine (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Samstag, 30.08.2025, 17:27 Uhr

31246 Ilsede, Osterfeld

Am späten Samstagnachmittag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer aus dem Bereich Ilsede einen Pkw, welcher in seiner Fahrweise sehr auffällig sei. Die 37-jährige Fahrzeugführerin konnte schließlich durch eine Funkstreifenbesatzung mit ihrem Seat auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Gadenstedt kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass die Seatfahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und mehrere Strafverfahren gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet.

Samstag, 30.08.2025, 17:30 Uhr

38176 Wendeburg, Raiffeisenstraße

Nahezu zeitgleich meldeten andere Verkehrsteilnehmer einen Skoda, welcher auf der Kreisstraße 69 im Bereich Essinghausen und Duttenstedt mehrfach auf den Fahrstreifen für den Gegenverkehr sowie auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn fuhr. Der 53-jährige Fahrzeugführer wurde von den hinzukommenden Polizeibeamten in der Raiffeisenstraße in Meerdorf kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,45 Promille. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet. Vor dem Hintergrund des erheblichen Alkoholisierungsgrades wurde der Fahrzeugführer über Nacht in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell