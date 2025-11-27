POL-PDNR: Versammlungslagen in Neuwied vom 27.11.25

Leubsdorf (ots) - Am 27.11.25 gegen 17:30 Uhr befuhr der Geschädigte mit seinem PKW die B42 von Linz in Richtung Bad Hönningen. In Höhe der Ortseinfahrt Leubsdorf kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines PKW von seiner Fahrspur leicht nach links ab und kollidierte mit seinem Außenspiegel mit dem Außenspiegel des Geschädigten. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz ...

