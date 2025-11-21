Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (19.11.2025), 15.00 Uhr und Freitag (21.11.2025), 9.15 Uhr kletterten noch unbekannte Täter mutmaßlich über einen Balkon im Erdgeschoss auf einen Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Schleiermacherstraße in Leonberg. Dort hebelte sie die Balkontür auf, um in das Wohnungsinnere zu gelangen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter Goldschmuck. Weder der Wert des Diebesgutes noch die Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

