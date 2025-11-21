Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Diebstahl auf dem Wochenmarkt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (20.11.2025) zwischen 12:15 Uhr und 12:20 Uhr entwendete eine noch unbekannte Täterin die Geldkasse eines Blumenstandes auf dem Ludwigsburger Wochenmarkt auf dem Arsenalplatz. In der Geldkasse befand sich ein zweistelliger Bargeldbetrag. Die Unbekannte wurde als etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, mit normaler bis kräftiger Statur sowie einer Warze neben der Nase beschrieben. Sie soll grau-blonde, halblange, wellige Haare sowie ein eher ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt haben. Bekleidet war die Frau mit einer beigen Jacke.

Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell