Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen zu Unfallflucht in der Bolzstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der zwischen Donnerstag (20.11.2025) 11:30 Uhr und Freitag (21.11.2025) 08:30 Uhr in der Bolzstraße in Kornwestheim in einen Unfall verwickelt war und anschließend die Flucht ergriff. Der Unbekannte streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

