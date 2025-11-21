PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Pflegeheim

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch (19.11.2025) 20:30 Uhr und Donnerstag (20.11.2025) 07:30 Uhr in Büroräumlichkeiten eines Seniorenpflegeheims in der Straße "Am Spitalhof" in Korntal-Münchingen ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten ins Innere der Büros. Dort durchsuchten die Unbekannten sämtliche Schränke und brachen einen Tresor auf. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen unter Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

