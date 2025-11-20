PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen
Stühlingen-Bettmaringen: Diebstahl von PKW - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (18.11.2025) 18:00 Uhr und Mittwoch (19.11.2025) 16:00 Uhr entwendeten noch unbekannte Täter einen in der Flattichstraße in Beihingen geparkten Fiat im Wert von rund 20.000 Euro. Die Unbekannten öffneten die Tür des Fiat gewaltsam, starteten das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise und fuhren davon. Am Donnerstag (20.11.2025) gegen 01:30 Uhr konnte der weiße Fiat mit Vaihinger Kennzeichen (VAI-) auf dem Parkplatz eines Sportplatzes in Stühlingen-Bettmaringen (Landkreis Waldshut) aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

