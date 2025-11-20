Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Trickdiebstahl in der Lange Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Trickdiebstahl, der sich am Mittwoch (19.11.2025) zwischen 09:10 Uhr und 09:30 Uhr in der Lange Straße in Sindelfingen zugetragen hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 85-jähriger Mann war zunächst in Sindelfingen bei seiner Hausbank um einen größeren Bargeldbetrag abzuheben. Anschließend machte er sich zu Fuß auf den Nachhauseweg. Im Bereich der Lange Straße kamen ihm zwei bislang noch unbekannte Frauen entgegen, die den Senior ansprachen. Hierbei schmierte mutmaßlich eine der Frauen dem Senior unbemerkt etwas an die Jacke und teilte ihm dann mit, dass seine Jacke schmutzig sei. Zum Schein wollten die beiden Frauen die Jacke reinigen und öffneten hierbei diese am Reisverschluss. Dabei griff eine Täterin in die Jackeninnentasche und entwendete dem 85-Jährigen das zuvor abgeholte Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten die beiden Frauen, zu denen lediglich bekannt ist, dass beide dunkel gekleidet waren und dunkle lange Haare trugen, in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrere Streifenwagenbesatzungen verlief negativ. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

