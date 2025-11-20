PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Trickdiebstahl in der Lange Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Trickdiebstahl, der sich am Mittwoch (19.11.2025) zwischen 09:10 Uhr und 09:30 Uhr in der Lange Straße in Sindelfingen zugetragen hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 85-jähriger Mann war zunächst in Sindelfingen bei seiner Hausbank um einen größeren Bargeldbetrag abzuheben. Anschließend machte er sich zu Fuß auf den Nachhauseweg. Im Bereich der Lange Straße kamen ihm zwei bislang noch unbekannte Frauen entgegen, die den Senior ansprachen. Hierbei schmierte mutmaßlich eine der Frauen dem Senior unbemerkt etwas an die Jacke und teilte ihm dann mit, dass seine Jacke schmutzig sei. Zum Schein wollten die beiden Frauen die Jacke reinigen und öffneten hierbei diese am Reisverschluss. Dabei griff eine Täterin in die Jackeninnentasche und entwendete dem 85-Jährigen das zuvor abgeholte Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend flüchteten die beiden Frauen, zu denen lediglich bekannt ist, dass beide dunkel gekleidet waren und dunkle lange Haare trugen, in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mehrere Streifenwagenbesatzungen verlief negativ. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 10:32

    POL-LB: Holzgerlingen / Leonberg: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bereits in der Nacht zu Dienstag (18.11.2025) meldete ein Zeuge gegen 03:00 Uhr einen in der Böblinger Straße in Holzgerlingen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Gemäß den ersten Ermittlungen flexten noch Unbekannte Täter den Automaten auf und entwendeten Tabakwaren in unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 10:28

    POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfall auf der Schwieberdinger Straße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (18.11.2025), gegen 16:40 Uhr an der Einmündung Schwieberdinger Straße und Rheinlandstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein 84-jähriger Hyundai-Lenker befuhr die Rheinlandstraße und bog nach links auf die Schwieberdinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt ab. ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 10:11

    POL-LB: Holzgerlingen: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (18.11.2025) gegen 17:40 Uhr kam es auf der Kreisstraße 1074 (K1074) in Holzgerlingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 27-jähriger Opel-Lenker befuhr die K1074 aus Richtung Schönaich kommend in Fahrtrichtung Holzgerlingen. Aufgrund eines Rückstaus beschloss der 27-Jährige mutmaßlich auf der Fahrbahn zu wenden, um den Stau zu umfahren. Dabei übersah er eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren