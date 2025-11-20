PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen
Leonberg: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits in der Nacht zu Dienstag (18.11.2025) meldete ein Zeuge gegen 03:00 Uhr einen in der Böblinger Straße in Holzgerlingen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Gemäß den ersten Ermittlungen flexten noch Unbekannte Täter den Automaten auf und entwendeten Tabakwaren in unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Holzgerlingen unter Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Noch unbekannte Täter flexten zwischen Dienstag (18.11.2025) 19:30 Uhr und Mittwoch (19.11.2025) 07:30 Uhr einen in der Hertichstraße in Leonberg stehenden Zigarettenautomaten auf. Die Unbekannten entwendeten Tabakwaren und Münzgeld in unbekannter Höhe. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

