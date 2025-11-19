Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfall auf der Schwieberdinger Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (18.11.2025), gegen 16:40 Uhr an der Einmündung Schwieberdinger Straße und Rheinlandstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein 84-jähriger Hyundai-Lenker befuhr die Rheinlandstraße und bog nach links auf die Schwieberdinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt ab. Zeitgleich befuhr ein 43-jähriger Porsche-Lenker den linken Fahrstreifen der Schwieberdinger Straße aus Richtung Möglingen kommend in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich kollidierten der Hyundai-Lenker und der Porsche-Lenker miteinander. Bislang ist noch unklar, welche der Ampeln zum Unfallzeitpunkt Rot und welche Grün gezeigt hat.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu den Ampelphasen zum Unfallzeitpunkt, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell