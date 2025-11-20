Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Zeugen nach unklarem Unfallhergang in der Helenenstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (19.11.2025) gegen 12:50 Uhr auf der Helenenstraße in Markgröningen ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhren ein 25-jähriger BMW-Lenker und ein 49-jähriger Mercedes-Lenker hintereinander die Helenenstraße aus Richtung Unterriexinger Straße kommend in Fahrtrichtung Graf-Hartmann-Straße. Der 25-jährige hielt an und wollte am Fahrbahnrand parken. Hierbei kam es zur Kollision mit dem dahinter befindlichen Mercedes-Lenker. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 550 Euro. Aufgrund unterschiedlicher und widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Unfallentstehung machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter Tel. 07042 942-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

