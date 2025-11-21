Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Spendensammlungsbetrüger unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (20.11.2025 gegen 13:00 Uhr traf ein 62 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Weil der Städter Straße in Renningen auf zwei Betrügerin, wie er im Nachhinein feststellen musste. Die unbekannten Täterinnen gaben mit einem Klemmbrett in der Hand wortlos vor, für eine Hilfsorganisation für gehörlose Menschen Spenden zu sammeln. In der Annahme etwas Gutes zu tun, übergab das Opfer den beiden Betrügerinnen einen zweistelligen Bargeldbetrag. Diese bedanken sich mit etlichen Handküsschen und entfernten sich anschließend. Wenig später stellte der 62-Jährige fest, dass er Opfer einer Straftat geworden war und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Betrügerinnen sollen vom Alter Mitte 20 gewesen sein, hatten dunkle lange Haare und trugen dunkle Wintermäntel. Weitere Geschädigt und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07159 8045-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Renningen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell