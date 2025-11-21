Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Sachbeschädigungen in der Konrad-Zuse-Straße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag (17.11.2025) 20:00 Uhr und Dienstag (18.11.2025) 08:00 Uhr kam es in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen zu einer Sachbeschädigung, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte mit einem noch unbekannten Gegenstand zwei Fensterscheiben eines Gesundheitszentrums und hinterließ hierbei einen Sachschaden von rund 12.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail boeblingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

