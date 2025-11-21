POL-LB: Gerlingen: Tageswohnungseinbruch in der Füllerstraße - Zeugen gesucht
Ludwigsburg (ots)
Am Donnerstag (20.11.2025) drangen noch unbekannte Täter zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der Füllerstraße in Gerlingen ein. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten mehrere Schubladen und entwendeten einen zweistelligen Bargeldbetrag. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gerlingen unter Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
