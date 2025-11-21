POL-LB: Gerlingen: Tageswohnungseinbruch in der Füllerstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag (20.11.2025 gegen 13:00 Uhr traf ein 62 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Weil der Städter Straße in Renningen auf zwei Betrügerin, wie er im Nachhinein feststellen musste. Die unbekannten Täterinnen gaben mit einem Klemmbrett in der Hand wortlos vor, für eine Hilfsorganisation für gehörlose Menschen ...

mehr