Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Heutingsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (20.11.2025) zwischen 17:15 und 17:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Graf-Adelmann-Straße in Heutingsheim einen am Fahrbahnrand geparkten Opel. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07144 900-0 oder per E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

