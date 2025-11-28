Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vier geparkte Pkw in Altenkirchen beschädigt

Altenkirchen (ots)

In der Nacht vom 27. auf den 28.11.2025, zwischen 22:00 und 05:00 Uhr, wurden in der Pestalozzistraße in Altenkirchen, nahe der dortigen Grundschule, vier ordnungsgemäß geparkte Pkw beschädigt. Nach Spurenlage war ein silberfarbener VW Golf ursächlich für den Unfall, der in der Vorbeifahrt die Beifahrerseiten der betroffenen Pkw beschädigte. Danach setzte der unbekannte Verursacher seine Fahrt fort, ohne den Schaden zu melden. Der Gesamtschaden wird auf 23.000 EUR geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrzeug tätigen können.

