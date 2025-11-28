PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Verkehrsunfälle mit flüchtigen Unfallverursachern im Dienstgebiet der PI Straßenhaus

Dierdorf/Straßenhaus/Oberhonnefeld-Gierend (ots)

Dierdorf

Auf dem Parkplatz des Krankenhauses in Dierdorf kam es am 27.11.2025 in der Mittagszeit zwischen 11:30 - 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem der parkende PKW der Geschädigten auf der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Verkehrsunfall ereignete sich höchstwahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken des Unfallverursachers.

Straßenhaus

In dem Zeitraum zwischen 14:45 - 15:00 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugs in der Raiffeisenstraße in Straßenhaus beschädigt. Der Unfallverursacher befuhr die Raiffeisenstraße aus Richtung Neuwied kommend und beschädigte diesen höchstwahrscheinlich beim Vorbeifahren an dem parkenden PKW.

Oberhonnefeld-Gierend

Gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der L265 zwischen Linkenbach und Oberhonnefeld-Gierend. Der Unfallverursacher befuhr die L265 in Fahrtrichtung Linkenbach als es zum Zusammenstoß der beiden linken Außenspiegel der unfallbeteiligten Fahrzeuge gekommen ist.

In allen Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und missachten ihre Pflichten als Beteiligte eines Verkehrsunfalls. Die Polizei Straßenhaus bittet Zeugen mögliche Hinweise unter der 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

