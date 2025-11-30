PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Dierdorf (ots)

Am frühen Morgen des 30.11.2025, gegen 02:00 Uhr verunfallte ein schwarzer Ford Focus mit einer Zulassung aus dem Westerwaldkreis mit einer Verkehrsinsel in der Neuwieder Straße in Dierdorf am Ortseingang aus Richtung Kleinmaischeid kommend. Der Fahrer parkte anschließend das Unfallfahrzeug auf dem Gelände einer nahegelegenen Tankstelle und entfernte sich fußläufig vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Aufgrund der vorgefundenen Spuren ist anzunehmen, dass das Unfallfahrzeug zuvor bereits an einem anderen Ort mit einer Schutzplanke verunfallte. Der männliche Fahrer wurde als ca. 180cm groß, rothaarig und mit einem Pullover und einer Jeanshose in jeweils unbekannter Farbe beschrieben. Auffällig war, dass der Fahrer beim Weggehen eine Sonnenbrille zur Nachtzeit trug. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise auf den Fahrer, die Fahrweise oder zu den Unfallereignissen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

