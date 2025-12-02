Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6164, Lkr. Konstanz) Unbekannter gerät auf Gegenfahrbahn, streift entgegenkommenden Tesla und flüchtet - rund 10.000 Euro Schaden (01.12.2025)

Singen, K6164 (ots)

Am Montagabend ist es auf der Kreisstraße 6164 zwischen Singen und Steißlingen zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 17.35 Uhr war ein 38-Jähriger mit einem Tesla von Singen in Richtung Steißlingen unterwegs. Kurz nach der Waldheimsiedlung kam ihm ein unbekanntes Auto entgegen, das die Fahrbahn schnitt und den Tesla derart seitlich touchierte, dass dieser anschließend nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Unbekannte, der durch den Zusammenstoß an der Unfallstelle Fahrzeugteile, die zu einem silbernen Mercedes C203 gehören dürften verlor, setzte seine Fahrt indes unvermittelt fort, ohne sich weiter um den verursachten Schaden zu kümmern.

Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell