Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter beschädigt geparkte Autos - Polizei bittet um Hinweise (02.12.2025)

Donaueschingen (ots)

In den Abend- und frühen Nachtstunden auf Dienstag hat ein Unbekannter mehrere Autos beschädigt. Der Randalierer schlug an zwei in der Eichendorffstraße und einem in der Bräunlinger Straße geparkten Wagen jeweils die linke hintere Scheibe auf der Beifahrerseite ein und verursachte dadurch Schäden in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Randalierers nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0 entgegen. Weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell