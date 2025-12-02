PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter beschädigt geparkte Autos - Polizei bittet um Hinweise (02.12.2025)

Donaueschingen (ots)

In den Abend- und frühen Nachtstunden auf Dienstag hat ein Unbekannter mehrere Autos beschädigt. Der Randalierer schlug an zwei in der Eichendorffstraße und einem in der Bräunlinger Straße geparkten Wagen jeweils die linke hintere Scheibe auf der Beifahrerseite ein und verursachte dadurch Schäden in noch unbekannter Höhe.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Randalierers nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0 entgegen. Weitere Geschädigte werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

