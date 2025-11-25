POL-PPRP: Polizeieinsatz im Gebäude der Agentur für Arbeit - 1. Nachtrag

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (23.11.2025), gegen 11:20 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Kaiser-Wilhelm-Straße einen 34-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ebenfalls am Sonntag, gegen 16:10 Uhr, wurde in der Saarlandstraße ein 36-jähriger Autofahrer kontrolliert. Auch ...

