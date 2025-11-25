PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz im Gebäude der Agentur für Arbeit - 1. Nachtrag

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.11.2025 10:27 Uhr; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6165750

Die Durchsuchung des gesamten Gebäudes ist mittlerweile abgeschlossen. Hierbei konnten keine Hinweise auf eine tatsächliche Amok- oder sonstige Gefahrenlage erlangt werden. Wie der Amokalarm ausgelöst wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Auf Grund der durchgeführten Ermittlungen ist derzeit davon auszugehen, dass ein technischer Defekt ursächlich sein dürfte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 25.11.2025 – 10:27

    POL-PPRP: Polizeieinsatz im Gebäude der Agentur für Arbeit

    Ludwigshafen (ots) - Derzeit findet ein Polizeieinsatz im Gebäude der Agentur für Arbeit in der Berliner Straße statt, nachdem ein Amokalarm ausgelöst wurde. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten sind wir mit starken Polizeikräften vor Ort, um das Gebäude zu durchsuchen. Der Bereich um das Gebäude ist abgesperrt. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefahrenlage. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 15:38

    POL-PPRP: Unter Drogen unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (23.11.2025), gegen 11:20 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Kaiser-Wilhelm-Straße einen 34-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ebenfalls am Sonntag, gegen 16:10 Uhr, wurde in der Saarlandstraße ein 36-jähriger Autofahrer kontrolliert. Auch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren