POL-PPRP: Polizeieinsatz im Gebäude der Agentur für Arbeit - 1. Nachtrag
Ludwigshafen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.11.2025 10:27 Uhr; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6165750
Die Durchsuchung des gesamten Gebäudes ist mittlerweile abgeschlossen. Hierbei konnten keine Hinweise auf eine tatsächliche Amok- oder sonstige Gefahrenlage erlangt werden. Wie der Amokalarm ausgelöst wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Auf Grund der durchgeführten Ermittlungen ist derzeit davon auszugehen, dass ein technischer Defekt ursächlich sein dürfte.
