Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unter Drogen unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (23.11.2025), gegen 11:20 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Kaiser-Wilhelm-Straße einen 34-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf THC. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ebenfalls am Sonntag, gegen 16:10 Uhr, wurde in der Saarlandstraße ein 36-jähriger Autofahrer kontrolliert. Auch dieser erweckte den Verdacht, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Auf Nachfrage gab er an, Cannabis zu konsumieren. Auch ihm wurde in einer Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen die unter Drogeneinfluss stehende Fahrzeugführende wurde jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Betroffenen überprüfen.

Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass der Grenzwert für Cannabis am Steuer zwar auf 3,5 ng THC pro ml Blutserum hochgesetzt wurde, aber Vorsicht:

-wenn THC im Blut nachgewiesen wird, besteht absolutes Alkoholverbot am Steuer, -unter 21-Jährige oder Personen in der Probezeit dürfen weder unter dem Einfluss von Alkohol noch unter dem Einfluss von THC Kraftfahrzeuge führen. Hier gilt "zero tolerance" - Absolutes Verbot, ohne Grenzwert!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell