Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf nach Einbruch in Doppelhaushälfte

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend (23.11.2025) um 18 Uhr ereignete sich im Bereich der Salzburger Straße in der Nähe des St. Marienkrankenhauses ein Einbruchdiebstahl. Eine bislang unbekannte Täterschaft hat sich über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zu der Doppelhaushälfte verschafft. Durch einen Knall wurde ein Bewohner des Hauses, welcher sich zum Zeitpunkt der Tat alleine im Obergeschoss befand, auf den Täter aufmerksam. Er sprach ihn durch eine verschlossene Tür an, dieser flüchtete daraufhin. Es gelang ihm, unerkannt zu entkommen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Haben Sie am Sonntagabend im Bereich der Salzburger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

