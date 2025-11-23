Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen- Gefährliche Körperverletzung am Berliner Platz

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 22. November 2025, gegen 21:40 Uhr, kam es vor einem Kiosk am Berliner Platz zwischen dem 20-jährigen Geschädigten und einem unbekannten Täter zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der 20-jährige Geschädigte durch einen Schlag und den Einsatz eines Messers durch den unbekannten Täter leicht verletzt.

Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an folgende Dienststellen zu wenden: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder Gemeinsames Sachgebiet Jugend Telefon: 0621 963-24025 E-Mail: pdludwigshafen.lgsgj@polizei.rlp.de

