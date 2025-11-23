Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen- Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag, den 18. November 2025, gegen 19:10 Uhr wurde eine vierköpfige Laufgruppe an der Schneckennudelbrücke bei der Rheinschanzenpromenade von mehreren unbekannten Personen angepöbelt und mit einer Wasserflasche beworfen. Beim Versuch den unbekannten Personen zu folgen, wurde ein 64-jähriger Ludwigshafener von einer unbekannten Person mit einem Pfefferspray angegriffen. Der Geschädigte wurde hierdurch leicht verletzt. Die Personen waren zwischen 16 und 20 Jahre alt. Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an folgende Dienststellen zu wenden:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder Gemeinsames Sachgebiet Jugend Telefon: 0621 963-24025 E-Mail: pdludwigshafen.lgsgj@polizei.rlp.de

