PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Germersheim (Sondernheim)- Brand eines Einfamilienhauses

Germersheim (ots)

Am 22.11.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei aufgrund eines Brandes eines Einfamilienhauses in der Kirchstraße. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das Einfamilienhaus wurde durch den Brand beschädigt. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000EUR belaufen. Es wurde niemand verletzt. Angaben zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Valerie Jakob, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 13:07

    POL-PPRP: Ludwigshafen- Gefährliche Körperverletzung

    Ludwigshafen (ots) - Durch Polizeikräfte konnte am Freitag, den 21.11.2025, gegen 22:18 Uhr, auf dem Berliner Platz eine körperliche Auseinandersetzung zwischen circa sechs Personen festgestellt werden. Die Personen wirkten mit Pfefferspray und weiteren Gegenständen aufeinander ein. Bei Bemerken der Polizeibeamten flüchteten die Personen in unterschiedliche Richtungen. Eine der Personen konnte vor Ort, zwei weitere ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 13:06

    POL-PPRP: Ludwigshafen- Beleidigung und Körperverletzung durch Anspucken

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 21.11.2025, gegen 14:35 Uhr, befand sich eine 33-jährige Frau mit ihrem Kind und einem Kinderwagen in einer Straßenbahn. Dort wurde sie durch einen unbekannten Mann zunächst beleidigt, woraufhin sich eine unbeteiligte, 24-jährige Zeugin vor die 33-Jährige stellte, um sie zu schützen. Daraufhin wurde auch diese durch den Mann ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 13:04

    POL-PPRP: Ludwigshafen- Bedrohung nach Streitigkeiten im Straßenverkehr

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 21.11.2025, gegen 09:20 Uhr, kam es in der Rheinuferstraße in Ludwigshafen zunächst zu Streitigkeiten im Rahmen eines Verkehrsvorgangs zwischen einem 21-Jährigen aus Mannheim und einem 43-Jährigen aus Mutterstadt. Der 21-Jährige bremste den 43-Jährigen daraufhin aus, trat an dessen Fahrzeug heran und bedrohte diesen, sowie den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren