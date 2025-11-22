Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Germersheim (Sondernheim)- Brand eines Einfamilienhauses

Germersheim (ots)

Am 22.11.2025, gegen 09:30 Uhr, kam es zu einem gemeinsamen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei aufgrund eines Brandes eines Einfamilienhauses in der Kirchstraße. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Das Einfamilienhaus wurde durch den Brand beschädigt. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000EUR belaufen. Es wurde niemand verletzt. Angaben zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell