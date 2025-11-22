Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen- Beleidigung und Körperverletzung durch Anspucken

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 21.11.2025, gegen 14:35 Uhr, befand sich eine 33-jährige Frau mit ihrem Kind und einem Kinderwagen in einer Straßenbahn. Dort wurde sie durch einen unbekannten Mann zunächst beleidigt, woraufhin sich eine unbeteiligte, 24-jährige Zeugin vor die 33-Jährige stellte, um sie zu schützen. Daraufhin wurde auch diese durch den Mann beleidigt und angespuckt. Der Mann verließ die Straßenbahn an der Haltestelle "Südweststadion" unerkannt. Ermittlungen zur Identität des Mannes wurden durch die Polizei aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden

