Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Einbruch in Supermarkt Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Mittwochabend (20:25 Uhr) und Donnerstagmorgen (05:30 Uhr) in einen Discounter in der Hochfeldstraße ein. Sie entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro und entkamen unerkannt. Die Polizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

Haben Sie die Tat beobachtet?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell