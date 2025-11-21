Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zentrale Prävention für Sie vor Ort - Informationsveranstaltung am Berliner Platz

Ludwigshafen (ots)

Sicherheit gehört zu den wesentlichen Grundbedürfnissen des Menschen und ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität. So vielschichtig die Ursachen für Kriminalität und Unfälle sind, so individuell und abgestimmt müssen auch die Maßnahmen dagegen sein. Wir unternehmen alles, um Ihren Sicherheitsstandard zu halten oder gar zu steigern und stellen uns auch neuen Herausforderungen. Aus diesem Grund kommen unsere Expertinnen und Experten der zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz erneut für Sie vor Ort.

Wo?

Berliner Platz, Ludwigshafen am Rhein

Wann?

- Montag, 24.11.2025, 12-14 Uhr

Unsere Präventionsexperten und Vertreter des Seniorenrates der Stadt Ludwigshafen werden für Sie vor Ort sein und Sie insbesondere über das Thema Einbruchschutz beraten. Sprechen Sie uns an und informieren Sie sich zu den unterschiedlichsten Fragen; kompetent, neutral und kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie.

Sie können nicht persönlich vor Ort kommen? Kein Problem. Unter https://s.rlp.de/kE4ett5 haben unsere Präventionsexperten umfangreiche Informationsmaterialien für Sie zusammengestellt.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell