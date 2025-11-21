PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zentrale Prävention für Sie vor Ort - Informationsveranstaltung am Berliner Platz

Ludwigshafen (ots)

Sicherheit gehört zu den wesentlichen Grundbedürfnissen des Menschen und ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität. So vielschichtig die Ursachen für Kriminalität und Unfälle sind, so individuell und abgestimmt müssen auch die Maßnahmen dagegen sein. Wir unternehmen alles, um Ihren Sicherheitsstandard zu halten oder gar zu steigern und stellen uns auch neuen Herausforderungen. Aus diesem Grund kommen unsere Expertinnen und Experten der zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz erneut für Sie vor Ort.

Wo?

Berliner Platz, Ludwigshafen am Rhein

Wann?

   - Montag, 24.11.2025, 12-14 Uhr

Unsere Präventionsexperten und Vertreter des Seniorenrates der Stadt Ludwigshafen werden für Sie vor Ort sein und Sie insbesondere über das Thema Einbruchschutz beraten. Sprechen Sie uns an und informieren Sie sich zu den unterschiedlichsten Fragen; kompetent, neutral und kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie.

Sie können nicht persönlich vor Ort kommen? Kein Problem. Unter https://s.rlp.de/kE4ett5 haben unsere Präventionsexperten umfangreiche Informationsmaterialien für Sie zusammengestellt.

Bleiben Sie immer informiert! Abonnieren Sie den WhatsApp Kanal des Polizeipräsidiums Rheinpfalz https://s.rlp.de/bgkTn und erhalten Sie aktuelle Polizeimeldungen aus der Vorder- und Südpfalz.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 11:08

    POL-PPRP: Auto in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (21.11.2025), gegen 2 Uhr, meldeten Zeugen ein brennendes Auto (silberfarbigen Volvo) in der Rottstraße (Höhe Bayernstraße). Der Brand im Bereich der Fahrzeugfront wurde durch die Feuerwehr gelöscht, bevor er auf das komplette Fahrzeug übergriff. Nach ersten Ermittlungen dürfte das Feuer vorsätzlich herbeigeführt worden sein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:07

    POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (20.11.2025), gegen 19:15 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Blücherstraße einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann unter Cannabis-Einfluss stand. Zudem führte er eine unerlaubte Menge Marihuana (60 Gramm) mit sich. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Einfluss von Alkohol oder ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:06

    POL-PPRP: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Mittwoch (19.11.2025), 18 Uhr, und Donnerstag (20.11.2025), 7 Uhr, brachen Unbekannte einen im Muldenweg abgestellten LKW auf und entwendeten ein Elektrowerkzeug. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren