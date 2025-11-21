Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (21.11.2025), gegen 2 Uhr, meldeten Zeugen ein brennendes Auto (silberfarbigen Volvo) in der Rottstraße (Höhe Bayernstraße). Der Brand im Bereich der Fahrzeugfront wurde durch die Feuerwehr gelöscht, bevor er auf das komplette Fahrzeug übergriff. Nach ersten Ermittlungen dürfte das Feuer vorsätzlich herbeigeführt worden sein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.

Wer hat gegen 2 Uhr im Bereich der Rottstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell