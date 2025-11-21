PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (21.11.2025), gegen 2 Uhr, meldeten Zeugen ein brennendes Auto (silberfarbigen Volvo) in der Rottstraße (Höhe Bayernstraße). Der Brand im Bereich der Fahrzeugfront wurde durch die Feuerwehr gelöscht, bevor er auf das komplette Fahrzeug übergriff. Nach ersten Ermittlungen dürfte das Feuer vorsätzlich herbeigeführt worden sein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.

Wer hat gegen 2 Uhr im Bereich der Rottstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 11:07

    POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss unterwegs

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (20.11.2025), gegen 19:15 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Blücherstraße einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann unter Cannabis-Einfluss stand. Zudem führte er eine unerlaubte Menge Marihuana (60 Gramm) mit sich. Der Mann wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Einfluss von Alkohol oder ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:06

    POL-PPRP: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Mittwoch (19.11.2025), 18 Uhr, und Donnerstag (20.11.2025), 7 Uhr, brachen Unbekannte einen im Muldenweg abgestellten LKW auf und entwendeten ein Elektrowerkzeug. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 11:06

    POL-PPRP: Nach Unfall mit Radfahrerin geflüchtet

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (20.11.2025), gegen 14:10 Uhr, kam es an der Einmündung der Saarburger Straße in die Mannheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 46-jährigen Autofahrer und einer 48-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Der Autofahrer hielt kurz an, sprach mit der Radfahrerin und setzte anschließend seine Fahrt fort. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren