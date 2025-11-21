Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall mit Radfahrerin geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (20.11.2025), gegen 14:10 Uhr, kam es an der Einmündung der Saarburger Straße in die Mannheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 46-jährigen Autofahrer und einer 48-jährigen Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Der Autofahrer hielt kurz an, sprach mit der Radfahrerin und setzte anschließend seine Fahrt fort. Die 48-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 46-jährige Autofahrer wurde später durch Polizeikräfte an seiner Wohnanschrift angetroffen und zu dem Unfall befragt.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

