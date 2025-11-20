Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Busfahrer fährt vermissten Junge zu seiner Mutter zurück

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (20.11.2025), gegen 14:45 Uhr, wollte eine 34-jährige Frau mit ihren beiden Kindern auf dem Hans-Warsch-Platz in einen Bus einsteigen. Der 6-jährige Sohn der Frau stieg jedoch im Getümmel in einen falschen Bus ein. Die Mutter meldete der Polizeiwache Oggersheim sofort den Vermisstenfall. Über die RNV-Leitstelle nahmen die Polizeikräfte Kontakt zum Busfahrer auf, der den Jungen bereits bemerkt hatte. Auf der Rückfahrt zum Schillerplatz brachte der Busfahrer den 6-Jährigen wieder zu seiner Mutter zurück.

