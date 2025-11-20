PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Busfahrer fährt vermissten Junge zu seiner Mutter zurück

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Mittwoch (20.11.2025), gegen 14:45 Uhr, wollte eine 34-jährige Frau mit ihren beiden Kindern auf dem Hans-Warsch-Platz in einen Bus einsteigen. Der 6-jährige Sohn der Frau stieg jedoch im Getümmel in einen falschen Bus ein. Die Mutter meldete der Polizeiwache Oggersheim sofort den Vermisstenfall. Über die RNV-Leitstelle nahmen die Polizeikräfte Kontakt zum Busfahrer auf, der den Jungen bereits bemerkt hatte. Auf der Rückfahrt zum Schillerplatz brachte der Busfahrer den 6-Jährigen wieder zu seiner Mutter zurück.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:27

    POL-PPRP: Betrügerischer Anruf

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (19.11.2025), gegen 13:30 Uhr, erhielt ein 81-jähriger Mann aus Ludwigshafen einen Schockanruf, bei dem ein angeblicher Sparkassenmitarbeiter eine verdächtige Abbuchung vom Konto des 81-Jährigen feststellte. Um die vermeintliche Fremdabbuchung zu überprüfen, kam ein Mitarbeiter der Sparkasse mit einem Kartenlesegerät in die Wohnung des Seniors, wo dieser seine Bankkarte und seine PIN übergab. Erst im Nachhinein stellte der Mann ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:26

    POL-PPRP: Auto gestohlen

    Ludwigshafen (ots) - Am heutigen 20.11.2025, in den frühen Morgenstunden zwischen 2:00 und 4:30 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter Am Brückelgraben (Nähe Standbad Melm) einen weißen Jeep. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen: - Legen Sie den Schlüssel nie in der ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:25

    POL-PPRP: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch, 19.11.2025, zwischen 5:30 Uhr und 7 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Carl-Clemm-Straße (Nähe Hundeauslaufplatz Friesenpark) ein. Die Täter brachen danach in einen Kellerraum ein, entwendeten, nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nichts. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren