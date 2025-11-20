PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen 20.11.2025, in den frühen Morgenstunden zwischen 2:00 und 4:30 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter Am Brückelgraben (Nähe Standbad Melm) einen weißen Jeep. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

   Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen:
   - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder 
     Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete
     Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie 
     vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal 
     dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben
     die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung
     dieser Technik keine Chance.
   - Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So
     können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken 
     übertragen.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

