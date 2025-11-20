Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am heutigen 20.11.2025, in den frühen Morgenstunden zwischen 2:00 und 4:30 Uhr, stahlen bislang unbekannte Täter Am Brückelgraben (Nähe Standbad Melm) einen weißen Jeep. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen: - Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance. - Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

