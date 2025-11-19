PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto kollidiert mit Fahrrad

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (18.11.2025) stießen ein 47-jähriger Autofahrer und ein 18-jähriger Fahrradfahrer, gegen 8 Uhr, in der Mundenheimer Straße, Ecke Kreuzung Halbergstraße, zusammen. Der 47-Jährige fuhr auf der Halbergstraße in Richtung Rheinallee und wollte die Mundenheimer Straße überqueren. Dabei nahm er dem 18-jährigen Fahrradfahrer, der die Mundenheimer Straße in Richtung Yorckstraße befuhr, die Vorfahrt, wodurch es zur Kollision kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 700 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

