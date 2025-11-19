Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Unfall mit leichtverletzter Person kam es am Dienstagmittag (18.11.2025, 14:40 Uhr) in der Brunckstraße. Eine Autofahrerin befuhr die Brunckstraße in Richtung Zentrum. Als sie an der Einmündung Sternstraße bremsen musste, fuhr ein hinter ihr fahrender LKW auf das Heck ihres Autos auf. Durch den Aufprall wurde die Autofahrerin leicht verletzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit und ein zu geringer Sicherheitsabstand weiterhin zu den häufigsten Unfallursachen zählen - wer seine Geschwindigkeit den Verkehrs- und Sichtverhältnissen anpasst und ausreichend Abstand hält, trägt entscheidend zur Unfallvermeidung bei und schützt somit nicht nur sich, sondern auch andere.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell