POL-PPRP: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montagvormittag gegen 09:46 Uhr befanden sich ein 82-jähriger Mann und eine 80-jährige Frau im Treppenhaus eines Anwesens am Ludwigsplatz. Dort wurden sie von einem bislang unbekannten Täter angesprochen, der sie bat, Geld zu wechseln. Der Täter hielt dem 82-Jährigen ein Zwei-Euro-Stück entgegen. Als dieser seinen Geldbeutel hervorholte, griff der Täter nach dem Portemonnaie und versuchte, ...

