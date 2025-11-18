PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, 17.11.2025, zwischen 14:45 Uhr und 18:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schlesier Straße (Nähe Sachsenstraße) ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter eine Goldkette. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schlesier Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 13:52

    POL-PPRP: 19-Jähriger randaliert im Jobcenter - zwei Polizeibeamte leicht verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Ludwigshafen - Am Montagmittag, 17.11.2025, gegen 12:07 Uhr, randalierte ein 19-Jähriger im Jobcenter in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Der junge Mann stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und verhielt sich gegenüber Mitarbeitenden und Einsatzkräften aggressiv. Die hinzugezogene Polizei musste den Mann fesseln. Dabei ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:51

    POL-PPRP: Einbruch in Baucontainer - Diebstahl eines Benzinaggregats - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Donnerstag, 13.11.2025, 15:00 Uhr, und Montag, 17.11.2025, 08:30 Uhr, kam es auf einer Ackerfläche hinter der Deponie Ludwigshafen (zwischen Hoher Weg, Rebach und Brückweggraben) zu einem Einbruchdiebstahl. Eine dort tätige Firma führte Räumungsarbeiten durch und hatte zur Lagerung von Arbeitsmaterialien am Feldrand einen Baucontainer ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:51

    POL-PPRP: Trickdiebstähle - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagvormittag gegen 09:46 Uhr befanden sich ein 82-jähriger Mann und eine 80-jährige Frau im Treppenhaus eines Anwesens am Ludwigsplatz. Dort wurden sie von einem bislang unbekannten Täter angesprochen, der sie bat, Geld zu wechseln. Der Täter hielt dem 82-Jährigen ein Zwei-Euro-Stück entgegen. Als dieser seinen Geldbeutel hervorholte, griff der Täter nach dem Portemonnaie und versuchte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren