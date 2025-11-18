PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 19-Jähriger randaliert im Jobcenter - zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ludwigshafen - Am Montagmittag, 17.11.2025, gegen 12:07 Uhr, randalierte ein 19-Jähriger im Jobcenter in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Der junge Mann stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und verhielt sich gegenüber Mitarbeitenden und Einsatzkräften aggressiv. Die hinzugezogene Polizei musste den Mann fesseln. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte der 19-Jährige zu flüchten und leistete erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Zwei Polizeibeamte und der Mann wurden hierbei leicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 13:51

    POL-PPRP: Einbruch in Baucontainer - Diebstahl eines Benzinaggregats - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Donnerstag, 13.11.2025, 15:00 Uhr, und Montag, 17.11.2025, 08:30 Uhr, kam es auf einer Ackerfläche hinter der Deponie Ludwigshafen (zwischen Hoher Weg, Rebach und Brückweggraben) zu einem Einbruchdiebstahl. Eine dort tätige Firma führte Räumungsarbeiten durch und hatte zur Lagerung von Arbeitsmaterialien am Feldrand einen Baucontainer ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:51

    POL-PPRP: Trickdiebstähle - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagvormittag gegen 09:46 Uhr befanden sich ein 82-jähriger Mann und eine 80-jährige Frau im Treppenhaus eines Anwesens am Ludwigsplatz. Dort wurden sie von einem bislang unbekannten Täter angesprochen, der sie bat, Geld zu wechseln. Der Täter hielt dem 82-Jährigen ein Zwei-Euro-Stück entgegen. Als dieser seinen Geldbeutel hervorholte, griff der Täter nach dem Portemonnaie und versuchte, ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:49

    POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Limburgerhof (ots) - Am Montagnachmittag, 17.11.2025, zwischen 16:10 Uhr und 16:48 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bruckstraße (Nähe Knietschstraße) in Limburgerhof ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bruckstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren