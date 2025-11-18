Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 19-Jähriger randaliert im Jobcenter - zwei Polizeibeamte leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Ludwigshafen - Am Montagmittag, 17.11.2025, gegen 12:07 Uhr, randalierte ein 19-Jähriger im Jobcenter in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Der junge Mann stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und verhielt sich gegenüber Mitarbeitenden und Einsatzkräften aggressiv. Die hinzugezogene Polizei musste den Mann fesseln. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte der 19-Jährige zu flüchten und leistete erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Zwei Polizeibeamte und der Mann wurden hierbei leicht verletzt. Der Tatverdächtige wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

