PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

Am Montagnachmittag, 17.11.2025, zwischen 16:10 Uhr und 16:48 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bruckstraße (Nähe Knietschstraße) in Limburgerhof ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bruckstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 13:48

    POL-PPRP: Falsche Wasserwerker - Schmuck entwendet - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagmittag (17.11.2025, 12:10 Uhr) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kranichstraße (nähe Rheinrugenstraße). Während eine Person die Geschädigte in den Keller führte und dort ablenkte, begab sich der zweite Täter in das Schlafzimmer. Dort entwendete er Schmuckstücke (Ringe und ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:06

    POL-PPRP: In Gleisbett gefahren

    Ludwigshafen (ots) - Am Montagmorgen, den 17.11.2025, gegen 5 Uhr, bog eine 55-jährige Autofahrerin im Bereich der Bleichstraße zu spät ab und geriet dabei in das dortige Gleisbett. Das Fahrzeug setzte auf und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden am Auto. Die Fahrerin blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Jan Liebel Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:06

    POL-PPRP: Hilflose Situation ausgenutzt - 30-Jähriger bestohlen

    Ludwigshafen (ots) - Am 30.10.2025, gegen 17:35 Uhr, erlitt ein 30-Jähriger in der Straßenbahnlinie 7 von der Haltestelle Hemshof in Richtung Ebertpark (Friesenheim) einen medizinischen Notfall und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Vermutlich nutzte eine bislang unbekannte Person die Situation aus und entwendete den Rucksack des Mannes. Darin befanden sich unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren