POL-PPRP: In Gleisbett gefahren
Ludwigshafen (ots)
Am Montagmorgen, den 17.11.2025, gegen 5 Uhr, bog eine 55-jährige Autofahrerin im Bereich der Bleichstraße zu spät ab und geriet dabei in das dortige Gleisbett. Das Fahrzeug setzte auf und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden am Auto. Die Fahrerin blieb unverletzt.
