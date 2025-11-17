PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Gleisbett gefahren

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen, den 17.11.2025, gegen 5 Uhr, bog eine 55-jährige Autofahrerin im Bereich der Bleichstraße zu spät ab und geriet dabei in das dortige Gleisbett. Das Fahrzeug setzte auf und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand lediglich geringer Sachschaden am Auto. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

  • 17.11.2025 – 15:06

    POL-PPRP: Hilflose Situation ausgenutzt - 30-Jähriger bestohlen

    Ludwigshafen (ots) - Am 30.10.2025, gegen 17:35 Uhr, erlitt ein 30-Jähriger in der Straßenbahnlinie 7 von der Haltestelle Hemshof in Richtung Ebertpark (Friesenheim) einen medizinischen Notfall und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Vermutlich nutzte eine bislang unbekannte Person die Situation aus und entwendete den Rucksack des Mannes. Darin befanden sich unter ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:06

    POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

    Neupotz (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 15.11.2025, 18:40 Uhr, und dem 16.11.2025, 00:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Fischerweg in Neupotz ein. Sie entwendeten Bargeld sowie Goldschmuck. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu dem Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:03

    POL-PPRP: Trunkenheitsfahrten

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (16.11.2025), gegen 20:10 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Carl-Friedrich-Gauß-Straße einen 50-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Am Montag (17.11.2025), gegen 3:10 Uhr, wurde ein 28-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Valentin-Bauer-Straße kontrolliert. Dieser war erheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen ...

    mehr
