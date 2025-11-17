POL-PPRP: In Gleisbett gefahren

Neupotz (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 15.11.2025, 18:40 Uhr, und dem 16.11.2025, 00:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Fischerweg in Neupotz ein. Sie entwendeten Bargeld sowie Goldschmuck. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu dem Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail ...

