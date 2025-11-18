PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Baucontainer - Diebstahl eines Benzinaggregats - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Donnerstag, 13.11.2025, 15:00 Uhr, und Montag, 17.11.2025, 08:30 Uhr, kam es auf einer Ackerfläche hinter der Deponie Ludwigshafen (zwischen Hoher Weg, Rebach und Brückweggraben) zu einem Einbruchdiebstahl. Eine dort tätige Firma führte Räumungsarbeiten durch und hatte zur Lagerung von Arbeitsmaterialien am Feldrand einen Baucontainer aufgestellt. Unbekannte Täter brachen den Container im genannten Zeitraum auf und entwendeten ein Leihbenzinaggregat im Wert von etwa 1.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder Personen im genannten Bereich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

