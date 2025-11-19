Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zur Mittagszeit des 18.11.2025 (11:55 Uhr - 14 Uhr) ereignete sich im Hedwig-Laudien-Ring eine Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte einen unmittelbar vor der Einmündung zur Martha-Seefeld-Straße am Straßenrand geparkten Peugeot 207 vermutlich im Vorbeifahren und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an dem geparkten Auto wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Polizei Ludwigshafen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell