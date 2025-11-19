PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zur Mittagszeit des 18.11.2025 (11:55 Uhr - 14 Uhr) ereignete sich im Hedwig-Laudien-Ring eine Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte einen unmittelbar vor der Einmündung zur Martha-Seefeld-Straße am Straßenrand geparkten Peugeot 207 vermutlich im Vorbeifahren und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an dem geparkten Auto wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Polizei Ludwigshafen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Haben Sie den Unfall beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Katrin Trüller
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 13:54

    POL-PPRP: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Montag, 17.11.2025, zwischen 14:45 Uhr und 18:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schlesier Straße (Nähe Sachsenstraße) ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter eine Goldkette. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schlesier Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:52

    POL-PPRP: 19-Jähriger randaliert im Jobcenter - zwei Polizeibeamte leicht verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Ludwigshafen - Am Montagmittag, 17.11.2025, gegen 12:07 Uhr, randalierte ein 19-Jähriger im Jobcenter in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Der junge Mann stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und verhielt sich gegenüber Mitarbeitenden und Einsatzkräften aggressiv. Die hinzugezogene Polizei musste den Mann fesseln. Dabei ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:51

    POL-PPRP: Einbruch in Baucontainer - Diebstahl eines Benzinaggregats - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwischen Donnerstag, 13.11.2025, 15:00 Uhr, und Montag, 17.11.2025, 08:30 Uhr, kam es auf einer Ackerfläche hinter der Deponie Ludwigshafen (zwischen Hoher Weg, Rebach und Brückweggraben) zu einem Einbruchdiebstahl. Eine dort tätige Firma führte Räumungsarbeiten durch und hatte zur Lagerung von Arbeitsmaterialien am Feldrand einen Baucontainer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren