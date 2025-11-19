Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (18.11.2025, 11 Uhr) kontrollierten Kräfte der Polizei Ludwigshafen einen Autofahrer, der in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße unterwegs war. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen für Deutschland gültigen Führerschein besitzt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch gegen den Halter des Autos wird nun wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

